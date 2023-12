Appalti ai Casalesi | imprenditore assolto in abbreviato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiuseppe Iannone, 67ennedi San Cipriano d’Aversa (Caserta), ritenuto dalla Dda di Napoli il “dominus” degliEnel nel Casertano per conto del clan dei, è statodal gup del tribunale di Napoli al termine del processo svolto con rito. Per Iannone – finito in carcere nel luglio 2021 – il pm Graziella Arlomede aveva chiesto una pena di 10 anni per reati di concorso esterno in camorra, estorsione, trasferimento fraudolento di valori ed impiego di denaro di provenienza illecita. Iannone è stato indicato come il “monopolista” sin dagli anni ’90 degliEnel (l’azienda non è coinvolta) relativi agli scavi e alla sistemazione di cavi elettrici; una posizione raggiunta, secondo la Dda, grazie ad un rapporto storico ...