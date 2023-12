Antonello | «2023 anno esaltante per l’Inter! Ottavi? Gare difficili»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Alessandro, Ceo nerazzurro, ha parlato della stagione dell’Inter. Il dirigente ha detto la sua anche sulla doppia sfida aglidi finale di Champions League. STAGIONE POSITIVA ? Il Ceo dell’Inter, oltre a parlare dello stadio, si è espresso anche sulla stagione dei nerazzurri: «Stagione direivisto che abbiamo vinto due trofei e abbiamo raggiunto una finale storica. Soddisfatti per la stagione scorsa e per i risultati di quella attuale, un’annata molto positiva. Atletico Madrid aglidi finale? Tutte le partite sono molto, soprattutto quelle dopo i gironi. Abbiamo due sfide esaltanti, i nostri tifosi ci aiuter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...