Anticipazioni Terra Amara 20 dicembre | Fikret un nuovo Yaman

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Scopriamo tutte ledicon la puntata del 20: Ayla ritrovata, Demir accusato per la morte di Sevda Nelle puntate precedente, Demir cerca l’autista del suo furgone per capire chi ci sia dietro l’assalto delle sue aziende, mentre la sua Ayla sparisce. La disperazione porta Zuleyha a minacciare Umit, che non è colpevole. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); Puntata 20In casa arriva una telefonata che comunica dove si trova la piccola Ayla. La madre può riabbracciare la ...