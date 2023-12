Anna Pettinelli furiosa con Ayle | che viola ancora il regolamento

Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato ed è nuovamente felice. Ma non si tratta dell’uomo che tutti hanno scambiato erroneamente per il suo compagno, ... (blogtivvu)

Durante il daytime del talent show di Maria De Filippi, le due professoresse di canto non se le mandano a dire. Novità? Non proprio… (vanityfair)

Eleonora Giorgi contro Elodie: "Mi ha umiliata"

Di diverso avviso erache ha difeso le scelte artistiche di Elodie. "Importante essere gradevoli, non saper cantare". Gino Paoli rilancia, faida con Elodie 'Mi ha umiliata vederla ...

Amici 23: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono (di nuovo) ai ferri corti Vanity Fair Italia

Anna Pettinelli e Carolina: "I nostri auguri per il futuro Libero Tv

Holden, Ayle e Mida i “fuorilegge” di Amici 23: il web mormora

I tre cantanti, che sembrano essere i più amati di questa edizione, finiscono per ricevere un nuovo provvedimento ...

Ayle Amici 23: nuovo provvedimento disciplinare per voi

Nuovo provvedimento disciplinare per il cantante Ayle. Dopo esser già stato protagonista di alcuni comportamenti non idonei per la scuola, Ayle è stato nuovamente richiamato dal produzione. È stato ac ...