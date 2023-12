Angelozzi | “Raspadori è un campione | sulla gara di stasera ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 19 dicembre 2023) Guido, direttore sportivo del Frosinone, è interveuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Sono in viaggio in macchina verso Napoli. Il mercato è stato difficile per noi, ma siamo soddisfatti di quanto fatto questa estate”. Di Francesco? “Sinceramente per me è stato facile sceglierlo perché lo conosco. L’ho avuto verso la fine della mia carriera e abbiamo lavorato insieme. La bravura di Di Francesco è una cosa assodata. Non è che sono stato bravo io, è bravo Di Francesco che ha sempre fatto bene ed è stato la scelta più facile che ho dovuto fare. Noi da qualche anno a questa parte lavoriamo molto sui giovani perché ci crediamo. È una filosofia che abbiamo impostato e vogliamo continuare. Zerbin quando era qui ha fatto un campionato strepitoso. È un ottimo elemento, un ragazzo perbene e gli auguro tutta la fortuna del mondo ...