“Andiamo a fare i criminali” | gara tra centauri in autostrada | inchiodati dal video social

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023)folle in piena, raggiunti i 236 km/h, arrestati quattroin Trentino dopo aver postato ildella brava sui. “in Val di Cembra” si dicevano lo scorso giugno. La diffusione delaveva indignato i cittadini. Denunciati e incastrati dai carabinieri, rischiano la reclusione da sei mesi ad un anno, una multa da 5.000 a 20.000 euro, la sospensione della patente da uno a tre anni e la confisca di tutti i veicoli utilizzati per la.Leggi anche: Chiese tremila euro a paziente oncologica per operarla, arrestato I quattroveneti hanno percorso a velocità folle le strade del Trentino, dalla Val d’Adige fino al Comune di ...