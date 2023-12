Ancora un femminicidio | 27 anni | uccisa a coltellate in casa Cosa è successo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una donna di 27è stata trovata senza vita questa mattina a Treviso. Il suo corpo, coperto di ferite da armi da taglio, si trovava riverso sulla porta di, a Riese Pio X. A dare l’allarme sarebbero stati sia un vicino diche il compagno della vittima. L’uomo, che inizialmente era stato dato in fuga, sarebbe ora a disposizione dei carabinieri per rispondere ad alcune domande. Non è chiaro se si stia cercando una terza persona. L’articolo è in aggiornamento.Leggi anche: Saman, il padre scoppia in lacrime al processo: “Mi diceva tante bugie” L'articolo proviene da The Social Post.