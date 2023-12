(Di martedì 19 dicembre 2023) Durante il daytime del talent show di Maria De Filippi, le due professoresse di canto non se le mandano a dire. Novità? Non proprio…

Nell'ultimo daytime di Amici 23, Lorella Cuccarini ha convoca to i cantanti per una verifica a sorpresa trovandoli impreparati! (comingsoon)

In alto il video con l'inizio della puntata del 3 dicembre Una giornata intensa per gli appassionati di spettacolo ed intrattenimento. Oggi, 3 ... (today)

La nuova versione de La notte vola di Lorella Cuccarini è pazzesca! Oggi è uscito il videoclip che vede tra i ballerini due ex di Amici L'articolo ... (novella2000)

Amici 23, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli ai ferri corti: "Non prendo sul serio nulla di ciò che dici"

Nel corso del daytime di23 , di oggi 18 dicembre, ha vistoCuccarini e Anna Pettinelli scontrarsi sul risultato del compito di Mida , allievo della showgirl.23,Cuccarini stronca Anna Pettinelli: "Non posso prendere sul serio quello che dici" La scorsa settimana, Mida aveva rifiutato di svolgere il compito assegnatogli da Anna Pettinelli: il ...

Amici 23: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono (di nuovo) ai ferri corti Vanity Fair Italia

Amici 23, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli ai ferri corti: "Non prendo sul serio nulla di ciò che dici" [VIDEO] ComingSoon.it

Amici 23 : Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono (di nuovo) ai ferri corti

È dal 2021, ossia dalla prima volta che si sono ritrovate nel ruolo di professoresse di Amici, che Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno inutilmente provato ad andare d'accordo, ed è per questo ...

Amici 23: Nuovo Flirt Tra Sarah e Holden! Piccolo Indizio Rivelato In Puntata!

Gli amori ad Amici non mancano mai in quanto, ogni anno, si formano delle coppie che entrano a far parte della storia del programma.