Amici 23 | Holden | Ayle e Mida di nuovo nei guai | saranno eliminati?

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 19 dicembre 2023) Questo pomeriggio, martedì 19 dicembre 2023, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime di23. Che cosa sarà accaduto in questoimperdibile appuntamento con gli allievi del famoso talent? Andiamo a scoprirlo qui di seguito.23, un provvedimento disciplinare per tre cantanti In casetta è arrivata una comunicazione ai cantanti da parte delle vocal coach. Secondo loro, gli allievi dovrebbero prendere un po’ più sul serio gli insegnamenti durante il riscaldamento vocale invece di chiacchierare ed applicarsi poco ed in maniera svogliata. Le vocal coach hanno comunicato alla produzione che i nomi dei responsabili sono:. Nei confronti dei cantanti è arrivato un provvedimento disciplinare che durerà per sempre: per loro non ci sarà più il ...