Amarcord Napoli | accadde oggi

(Di martedì 19 dicembre 2023) “Ci esaltammo con Lippi per un posto in Europa”, disse Umberto Chiariello su Canale 21 la notte del terzo scudetto del. Quella squadra disputò un buon campionato quando ai nastri di partenza non era facile pronosticarla per una qualificazione in Coppa Uefa. La situazione finanziaria infatti era barcollante (i giocatori non ricevettero gli stipendi per alcuni mesi) e a fine stagione andarono via -su tutti- Ciro Ferrara e Daniel Fonseca. Ma anche Jonas Thern, che il 19 dicembre 1993 al Tardini realizzò l’unica rete in maglia azzurra. Quel giorno in Emilia Quella domenica in Emilia Enzo Gambaro -un’annata a Soccavo- metteva a segno l’unico gol in Serie A, e non solo con la casacca del ‘Ciuccio’. Queldel tecnico viareggino ha lasciato bei ricordi, anche perché non era facile espugnare il campo di un club che ormai era diventato un ...