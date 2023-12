Altro femminicidio e poi la fuga | l' atroce morte di Vanessa Ballan

Leggi su iltempo

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una giovane donna di 26 anni, mamma di una bimba di 4 e incinta del suo secondo figlio, è stata uccisa a coltellate sulla soglia di casa sua nel Trevigiano. La ragazza,, che viveva in una frazione del comune di Riese Pio X, è stata trovata esanime dal suo compagno, che al momento dell'omicidio, da quanto trapela, non era in casa. La giovane viveva nella villetta a schiera con il compagno che l'ha trovata priva di sensi e ha chiamato i soccorsi, per poi, in stato di choc, essere portato in caserma dai Carabinieri dove è stato sentito. Non è stata ancora trovata l'arma del delitto. La vittima avrebbe aperto la porta al suo aggressore, che avrebbe infierito con diversi colpi di arma da taglio al torace. L'omicida, riferisce il governatore del Veneto Luca Zaia, è scappato in auto, ed è subito scattata la caccia all'uomo in tutta la ...