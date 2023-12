Altre migliaia di morti per Covid | la nefasta profezia del matematico

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ipernel periodo compreso fra il novembre 2023 e gennaio 2024 si prevede saranno 4100-4200, poco meno della metà dell'anno scorso quando nel medesimo periodo (Novembre 2022-Gennaio 2023) si sono contati 8526 decessi. È quanto emerge dall'ultimo studio delMarco Roccetti, ordinario di Informatica all'Alma Mater Studiorum di Bologna, che nel tracciare un parallelo tra la mortalità nei due periodi invernali (su dati del Ministero della Salute) individua alcune caratteristiche: «Anche se l'andamento delle curve di crescita e decrescita sembrano assomigliarsi, l'anno scorso di questi tempi c'erano più ricoverati in terapia intensiva. C'è un trend a diminuire dell'impatto delsulla nostra società e quindi tra novembre, dicembre e gennaio secondo me quest'anno assisteremo ad un dimezzamento dei ...

31 ott 19:05 Gli Usa inviano altre 300 truppe in Medioriente Gli Stati Uniti inviano altre 300 truppe in Medioriente. Lo afferma il portavoce del ... (247.libero)

AGI - Una marea 'fucsia' a Roma , a Messina e in tante città italiane da Nord a Sud per dire basta alla violenza di genere nel nome di Giulia ... (agi)

Reggio Emilia, il Consiglio comunale approva il Bilancio di previsione 2024 - 2026 e la Nota di aggiornamento al Dup

...trasferimenti di risorse dal Comune sono previsti in aumento - nell'ordine dalle decine di... 1,17 milioni di euro · scuole secondarie di primo grado: 600mila euro ·...

Il milite ignaro. Il calvario di Francesco (e di altre centinaia di migliaia di soldati come lui), di cui bisogna tacere store.byoblu.com

"In piazza per Giulia e le altre". In migliaia rispondo all'appello IL GIORNO

Pedopornografia online, 28 arresti e 51 perquisizioni in tutta Italia: scambiati via web migliaia di file

La polizia postale ha eseguito 28 arresti e 51 perquisizioni in svariate province in Italia nell'ambito di un'operazione per il contrasto alla pedopornografia online ...

Dal prossimo anno il Topolino originale sarà di tutti

Nel 2024 scadono i diritti della sua prima versione, quella di “Steamboat Willie”, ma Disney continuerà a possedere le versioni più conosciute ...