Allungati e sottili | ma anche rari | gli occhi a mandorla si possono valorizzare col trucco o mimarli con l' aiuto della medicina estetica

Leggi su iodonna

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una delle forme dio più apprezzate, allungata ed esotica, è quella cosiddetta degli, tipici delle popolazioni orientali,e sinuosi. Un retaggio, si crede, di migliaia di anni, derivato da antenati che vivevano in Asia Centrale e in Siberia. In questi luoghi, le popolazioni erano costrette a tenere gliusi per proteggere la vista dal vento intenso, carico spessodi terra e sabbia, e dalla luce intensa riflessa dalla neve, tanto da influenzarne, sul lungoa livello genetico, la forma dell’o. Come valorizzarli al meglio o imitarli per chi desiderasse “allungare” lo sguardo? ...