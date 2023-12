Allegri | altro che ‘mai parlare di arbitri’ | entra nello spogliatoio! Sanzione

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023)va tanto anelle interviste di come non voglia discutere gli episodi arbitrali, come fatto in Genoa-Juventus, ma poi lontano dalle telecamere fa l’opposto. A smascherarlo è il Giudice Sportivo. Con tanto di. L’EPISODIO – Ammenda di diecimila euro e diffida a Massimiliano, allenatore della Juventus. Questo per avere, al termine della gara Genoa-Juventus di venerdì sera,spogliatoio degli ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il direttore di gara lo invitava a uscire dallo spogliatoio. Ad affermarlo è il Giudice Sportivo. Tutto il contrario rispetto alle dichiarazioni dello stessodopo la partita, dove non si era ...