Alfa annuncia il suo primo tour nei palasport | le date e i biglietti

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 19 dicembre 2023)oggi Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, il suonei palazzetti, ecco lee ioggi Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, il suonei palazzetti. Nuove, la partecipazione al Festival di Sanremo, un nuovo progetto discografico, fanno presagire che il 2024 sarà un anno molto importante per, un cantautore che nella musica ha trovato il suo modo di crescere, mettendo sempre l’amore al centro delle sue canzoni. Attese tante sorprese, le parole del cantautore Prodotto da Artist First, ilpartirà con il concerto già ...