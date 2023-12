Alexandra di Lussemburgo aspetta il suo primo figlio | l’annuncio Reale

Leggi su dilei

(Di martedì 19 dicembre 2023) Royal Baby in arrivo nel piccolo e ridente. Come annunciato dalla Casalo scorso lunedì, la Principessaè in dolce attesa del suo, frutto dell’amore con il marito Nicolas Bagory. Un annuncio che arriva a otto mesi dal (doppio) matrimonio della giovane coppia, sempre più innamorata e al settimo cielo, pronta ad allargare la famiglia.diin dolce attesa delCon il consueto annuncio, lo scorso lunedì 19 dicembre la Casa diha comunicato al mondo la notizia più lieta: “Le loro Altezze Reali, il Granduca e la Granduchessa, sono lieti di annunciare che la Principessae Mister Nicolas ...