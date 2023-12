Alessandro e Simone sposi | “In divisione dei beni | casomai qualcuno pensasse che si fa per interesse”

Leggi su biccy

(Di martedì 19 dicembre 2023)presto. Anzi, prestissimo, dato che la cerimonia che terrà Emma Bonino si celebrerà fra tre giorni (venerdì 22 dicembre). “L’unione sarà in regime di separazione diche uno dei due lo fa per“, hanno dichiarato a Il Corriere della Sera. Sempre al CorSera,hanno svelato chi è stato a fare la proposta di unione civile (“È stato, alla fine dell’estate, quando abbiamo avuto modo di stare tutti insieme, con mia figlia, mia mamma, la sua ex moglie, tutta la nostra famiglia allargata“) e confessato come si chiamano nell’intimità (“Ci chiamiamo Miao e nei messaggi mettiamo anche le zampine del gatto“). I due anni ...