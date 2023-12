Alessandro Cecchi Paone si sposa ma sceglie la divisione dei beni | ecco perché

(Di martedì 19 dicembre 2023)e Simone Antolini si preparano a pronunciare i loro voti nuziali in una cerimonia che avrà luogo fra tre giorni, il 22 dicembre, e sarà officiata da Emma Bonino. Rivelando dettagli intimi della loro relazione al Corriere della Sera, i due futuri sposi hanno condiviso che la proposta di unione civile è...

Paolo Bonolis è di nuovo padrone di casa del venerdì di Canale 5. Stasera alle 21.30 va in onda la quarta puntata di Ciao Darwin 9. Quesa settimana ... (iodonna)

Tutto pronto per il matrimonio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini . Dopo la partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, la ... (dilei)

Il conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone si prepara a dire “sì” per la seconda volta, a 64 anni. Cecchi Paone ha annunciato che sposerà ... (news.robadadonne)

Il 22 dicembre, giusto in tempo per Natale, Alessandro Cecchi Paone (62 anni) e Simone Antolini (23) convoleranno a nozze a Napoli, nella Sala della ... (ilfattoquotidiano)

Cecchi Paone svela il retroscena: "Il dettaglio sul matrimonio con Simone"

Paone sta per sposarsi. Tra pochi giorni il sì con Simone. 'L'unione sarà in regime di separazione di beni. Casomai qualcuno pensasse che uno dei due lo fa per interesse', dice ...

Alessandro Cecchi Paone sposa Simone Antolini: “La notte lo tocco e lo annuso” Il Fatto Quotidiano

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sposi il 22 dicembre: Cosa ci piace fare insieme L'amore Fanpage.it

Cecchi Paone, le nozze con Simone: “In divisione dei beni, casomai qualcuno pensasse male”

Alessandro Cecchi Paone ha rotto il silenzio sulle sue attese nozze con Simone Antolini, che verranno celebrate il 22 dicembre.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: unione civile in divisione dei beni

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini presto sposi. L'unione civile sarà in divisione dei beni e si celebrerà il 22 dicembre.