Alessandro Baricco e Gloria Campaner si sono sposati | “Ci siamo fatti un regalo dopo un anno di prove difficili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023)aver affrontato una seconda operazione al midollo,si è sposato. Niente cerimonia in grande per lo scrittore e l’amata, che hdeciso di celebrare le nozze in una suggestiva location a Moncalieri, in Piemonte. Lei, elegantissima, ha indossato un completo bianco con pantalone e sneaker; lui, invece, un cappotto grigio Armani e un cappello nero a tesa larga. “Il sigillo del matrimonio è il nostro atto di libertà,ed io ci sentiamo uno da tanto tempo e questo gesto ha onorato la nostra promessa di gioia. È stato un giorno di sole e di festa, un momento lieve e forte allo stesso tempo. Sposandoci ciunundi ...