Alberto Tomba | «Federica Brignone come il Bologna»

(Di martedì 19 dicembre 2023)Toma si confessa a Tuttosport e racconta l’emozione dell’impresa diparagonandola alsi confessa a Tuttosport. Parla del suo sport e dell’entusiasmo che lui, insieme a tutta l’Italia, sta provando per l’impresa di. E paragona la campionessa azzurra con la squadra del suo cuore: «É presto per parlarne, ma sì, per me può arrivare fino alla fine e rivincere la Coppa. Glielo auguro. Mi sembra una favolail miodi Thiago Motta, che vince giocando bene ed è in zona Champions»

Alberto, ha visto che donne « Sono in forma, non posso che complimentarmi e dire grazie. Stanno facendo un’altra stagione vincente. E poi come sciano... ».

TORINO - Non ha mai amato spegnere le candeline e le 57 che soffierà stasera con gli amici di sempre non sono neppure uno dei numeri che invece adorava trasformare in filastrocche per i suoi trionfi.