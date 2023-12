Alberto Tomba compie 57 anni e si gode i successi della sua Bologna | “Ora devo tornare a fare gare!”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023)quest’oggi 57e li ha festeggiati da testimonialFondazione Ronald McDonald che aha inaugurato una casa per accogliere le famiglie dei bambini in cura al Sant’Orsola e le mamme in ostetricia. “Mi sono fatto un bel regalo oggi – dice– spero porti fortuna alle famiglie, ai bambini. È una bella cosa. La forza dello sport di cambiare, di aiutare chi non sta tanto bene. Spero che ci sia qualcuno che si ricordi di me, per quello che ho fatto in passato, e sia un in bocca al lupo”. L’ex campione di sci ha poi parlato del gran momento che sta vivendo la città, in particolare tra calcio e basket: “Tutto ale gare io a questo punto – ...