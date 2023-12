Albero di Natale si muove da solo | dopo 4 giorni scoprono perché | immagini incredibili

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023) Incredibile la storia che vi stiamo per raccontare. Eccola qua. In vista delle festività natalizie, hanno comprato undivero e lo hanno portato a casa per addobbarlo ma quattrosi sono accorti che la pianta siva da sola, scoprendo così che al suo interno vi era un intruso: un piccolo gufo rimasto bloccato tra i rami. È la singolare storia di una famiglia del Kentucky, in Usa, che per quest’anno, oltre all’, ha ottenuto un regalo inatteso e soprattutto un episodio da ricordare per sempre. La notizia è stata riportata da Fanpage. Inizialmente nessuno si era accorto di nulla. La famiglia, residente a Lexington, ha comprato l’vero percome da tradizione e anche quest’anno non sembrava esserci nessuna ...