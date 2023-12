Albamonte | “Una destra ostaggio del pregiudizio contro i magistrati”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 dicembre 2023) È il giorno dell’informativa alla Camera del ministro Guido Crosetto in merito alle dichiarazioni in cui paventava una magistratura politicizzata. Accuse a cui ha risposto il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia sostenendo che “la giustizia non è né pro néil governo”. Eugenio, magistrato, ex segretario di Area ed ex presidente Anm, chi ha ragione? “È ovvio e perfino banale dire che non esiste alcun complotto. Lo stesso Crosetto nel tempo ha ridirezionato le sue posizioni. All’inizio parlava di notizie di riunioni lasciando intendere che fossero riservate, poi ha detto che aveva potuto esaminare atti pubblici su fonti aperte relative ai convegni deie, in ultimo, ha affermato che era una sua personale impressione quindi non basata su elementi oggettivi. Mi sembra che la cosa sia rientrata. Del resto sul ...