Al ‘Vigorito’ si chiude con Cavaliere di Paola | le designazioni di Benevento-Catania

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUltimo impegno nel 2023 per ilche, dopo il pari a reti bianche di Latina, riceverà sabato la visita deldi Cristiano Lucarelli. Sarà anche la sfida che metterà fine al girone di andata e a dirigere l’incontro è stato designato Ermes Fabriziodi. Il fischietto calabrese sarà alla prima sia con i sanniti che con gli etnei, anche se in carriera ha già incrociato la strada della Strega ma nelle vesti di quarto ufficiale. E’ accaduto due volte nel precedente campionato, in entrambe le circostanze al “Ciro Vigorito“: sconfitta con il Cagliari (0-2) e pareggio con il Parma (2-2). Gli assistenti saranno Andrea Cravotta di Città di Castello e Francesco Romano di Isernia. Il guardalinee umbro ritrova la formazione di Matteo Andreoletti dalla trasferta di ...