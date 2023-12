Al via ultima udienza per Saman Chiesto l' ergastolo per i genitori della ragazza

Leggi su agi

(Di martedì 19 dicembre 2023) AGI - È iniziata l'del processo sull'omicidio diAbbas, lapakistana di 18 anni uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara. Oggi è attesa la sentenza. Primacamera di consiglio dei giudiciCorte d'Assise, prenderà la parola il padre Shabbar Abbas, imputato con la moglie Nazia Shaheen, latitante, lo zio Danish Hasnain e ai cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. La richiestaProcura è di condanna all'per ie a 30 anni per gli altri tre imputati. "Danish non ha mai confessato il delitto". Lo ha detto avvocato Liborio Cataliotti, legale di Danish Hasnain, nelle repliche in corso nel processo per l'omicidio di. "Questa ...