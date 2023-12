Al Circolo Ufficiali dell' Esercito ' I tesori della fede'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Palermo, 19 dic. (Adnkronos) - C'è la scultura in legno di un bambinello realizzata da Girolamo Bagnasco nel diciannovesimo secolo, ma anche quattro paliotti mobili del diciassettesimo secolo. E ancora, una culla in legno intagliato e dorato del 1826 con raggiera e Angeli in legno dorato. Sono soltanto alcuni degli oggetti esposti aldi Palermoa mostra 'I', inaugurata oggi. L'allestimeno è a cura di Giuseppe D'Anna, Luigi Dibilio ed Enzo Nuccio. Mentre il comitato promotore èa Parrocchia di san Francesco di Paola, del Comando militareSicilia e'Università di Palermo. La mostra è a cura di Lina Bellanca, Rita Cedrini e Maria ...