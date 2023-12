Al Bano svela un segreto sul prossimo Sanremo firmato Amadeus

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 19 dicembre 2023) Alquest’anno non sarà presente sul palco dell’Ariston. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, non è stato scelto tra i 30 big che si esibiranno al Festival diha deciso di scartare la sua canzone, nonostante l’artista avesse ammesso di avergli presentato differenti proposte. Ecco quale brano aveva presentato il cantante. Manca sempre meno all’inizio del Festival di. I prossimi big che saliranno sul palco dell’Ariston si preparano ad affrontare una grande sfida, soprattutto per chi è al suo debutto. Tra i cantanti che avrebbero dovuto esibirsi di fronte la platea del Teatro Ariston ci sarebbe dovuto essere stato anche Al, ma purtroppo il cantante di Cellino San Marco non è stato selezionato danella fase di scelta del brano. Ecco cosa ha ...