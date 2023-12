Agostino Apolito nuovo Direttore Generale di Assomac

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 19 dicembre 2023) La lunga esperienza in ambito confindustriale consente addi definire il suo impegno inin linea con le indicazioni strategiche della presidenza. Da gennaio 2024,sarà ildi. Proviene da Confindustria Firenze dove ha lavorato fino al 2022 diventandone Vicenel 2016. Durante il suo percorso professionale si è occupato nel tempo di orientamento, assistenza e supporto alle imprese su finanza e diritto d’impresa, governance, internazionalizzazione, innovazione, politiche di investimento e strategie di aggregazione.La lunga esperienza in ambito confindustriale consente addi definire il suo impegno in ...