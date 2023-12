AEW | Riuscito l’intervento per CJ Perry | evitate complicazioni?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 19 dicembre 2023) Come promesso, ecco i nuovi aggiornamenti sull’infezione patita da CJ, che ha costretto la manager di Andrade El idolo a finire sotto i ferri questa mattina., dopo un’epopea al pronto soccorso, è andato a buon fine, con l’ex Lana che è apparsa nelle storie del marito Miro subito dopo. Il Redeemer ha dunque tranquillizzato i fan, portando un po’ di serenità dopo un paio di giorni convulsi ed oggettivamente preoccupanti, vista anche l’evoluzione negativa del quadro clinico. Ora sembra tornato il sereno in casa Miro-, augurandoci che l’ex WWE possa presto tornare on the road in AEW, continuando l’ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi: