Aci Sant’Antonio | sequestrata discarica abusiva | all’interno | 2 auto rubate e veicoli ‘cannibalizzati’

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 Nell’ambito dell’operazione “Natale Sereno” predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno effettuato un mirato controllo del territorio, volto in particolare, al contrasto sia della criminalità ambientale e alla tutela delle bellezze naturalistiche che caratterizzano la “terra delle Aci”, ai piedi dell’Etna, sia del fenomeno della ricettazione di pezzi di ricambio rubati. Nel frangente, il servizio è stato effettuato con l’ausilio dei colleghi della CIO del 12° Reggimento Sicilia, del Nucleo Operativo Ecologico e del 12° Nucleo Elicotteri di Catania, che hanno messo a disposizione uno dei loro velivoli, per effettuare una ricognizione aerea dell’area interessata dai controlli, proprio per meglio prevenire e reprimere quelle forme di abuso sul territorio, spesso appannaggio degli interessi ...