Achille Lauro | l’inaspettata confessione | “Ecco cosa facevo da ragazzo”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 19 dicembre 2023)è tra i cantanti di maggior spicco degli ultimi anni nel panorama musicale italiano. L’artista, che negli scorsi anni ha partecipato anche in più occasioni al Festival di Sanremo, tra critiche ed elogi, non ha risparmiato qualche inedita rivelazione nel docufilm uscito su Amazon Prime. Dopo un percorso in ascesa,non molla e continua a guardare dritto ai suoi obiettivi. L’artista negli ultimi anni si è reso protagonista di alcune iconiche performance sul palco dell’Ariston, ma quest’anno per lui niente Festival di Sanremo, in nessuna forma. Ma prima di prendersi un momento di pausa per sé ha deciso di condividere alcune confessioni inedite della sua vita, ancor prima della fama, attraverso la pubblicazione di un docufilm. Le confessioni inaspettate di...