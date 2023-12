Accerchiata dal branco con un’amica | “Mi sono salvata col braccialetto anti-stupro | ma sono terrorizzata”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 Stupri, abusi e violenze sulle donne: questi odiosi crimini purtroppo si stanno verificando con una continuità preoccupante, anche se guardando l’altra faccia della medaglia stanno aumentando le denunce e gli arresti. Purtroppo però c’è ancora molto da fare sul fronte della prevenzione e della sicurezza, come dimostra un brutto episodio di cui è stata protagonista una studentessa universitaria insieme ada Milano. L’aggressione La ragazza coinvolta ha spiegato all’Adnkronos cosa è successo: “Una serata tranquilla tra amici quando intorno alle 23.30 una mia amica mi chiede di accompagnarla a prendere le sigarette lasciate in macchina, distante neppure 50 metri dal bar”. Un tragitto brevissimo che non avrebbe dovuto destare preoccupazioni, invece proprio in quei 50 metri si è consumata la disavventura per le due ...