A Rocca d’Evandro “Il Bosco di Vandra tra Natura e Storia” seminario e liberazione di un falco

(Di martedì 19 dicembre 2023). Sabato 16 dicembre 2023 è stato un grande giorno per ildie per tutta la comunità. Poco dopo le 15 un giovanegheppio, offerto dalla associazione Ardea, ha ritrovato la sua libertà dopo un periodo di cura e convalescenza. Il suo stupore quando è stato messo in condizione di spiccare in volo e il seguente volo, prima rasente al terreno, poi sempre più in alto fino a fermarsi su in alto su una quercia deldiha emozionato profondamente i presenti. Nel gruppo, da parte c’erano Livio Marrocco e alcuni soci del Comitato Civico Feudo di, dall’altra due famosi ornitologi della regione Campania, i dott. Balestrieri e Capobianco. Proprio il dott. Balestrieri ha portato il giovanea ...