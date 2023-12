A Natale il clima sarà mite e senza pioggia

Leggi su agi

(Di martedì 19 dicembre 2023) AGI - Si profila uncon temperature miti eprecipitazioni di rilevo sull'Italia. Al momento un campo d'alta pressione di matrice Azzorriana si espande sull'oceano atlantico con valori fino a 1050 hPa (ettoPascal). Fino alla giornata odierna tempo del tutto stabile, a seguire tra mercoledì e giovedì assisteremo a un aumento della nuvolosità mafenomeni associati, grazie al rapido transito di una depressione sul basso Mediterraneo). Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano per il weekend che anticipa illa persistenza dell'alta pressione con temperature generalmente al di sopra delle medie stagionali, in un contesto barico del tutto zonale. PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD Cieli nuvolosi al mattino sulle regioni settentrionali mafenomeni ...