“A mio figlio non piace l’acqua | ecco cosa gli do da bere” Scoppia la furiosa polemica contro la mamma tiktoker | ma c’è un colpo di scena VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 Unaaustraliana si è attirata molte critiche dopo aver pubblicato undove asseconda la volontà deldi nonacqua, ma solo bevande energetiche per sostenere le lunghe sessioni di gaming. Come ha spiegato la donna il“non gradisce il sapore del”, quindi ha trovato un sistema per idratarlo. Ha acquistato un distributore dele lo ha riempito con la bevanda energetica Prime, posizionandolo proprio di fianco alla postazione di gaming del. In questo modo il ragazzo non ha bisogno neanche di uscire dalla stanza, infatti gli basta allungare il braccio e premere il tasto del distributore per erogare la bevanda direttamente nella tazza. Ildella ...