A Cormòns e dintorni | tra dimore nel bosco e grandi sapori

(Di martedì 19 dicembre 2023) Risvegliarsi in mezzo al, affacciati sul verde grazie alla vetrata, ma protetti dalle pareti ricoperte di scaffali colmi di libri tra cui scegliere qualcosa da leggere, approfittando di quiete e silenzio: non è un sogno da bookaholic ma l’esperienza promessa (e mantenuta) dalla Libreria, una delle “case e” che compongono l’offerta di disponibilità diffusa e su misura de La Subida, il country resort della famiglia Sirk nella campagna tra la cittadina friulana die il confine sloveno. Era il 1981 quando Josko Sirk e sua moglie Loredana decisero di dar vita, su questa collina ricoperta di alberi che circondava l’osteria di famiglia, a un piccolo borgo contadino sul modello di quello che avevano scoperto oltreconfine in una delle loro tante gite in moto, il mezzo preferito dell’eclettico capofamiglia. La famiglia Sirk ...