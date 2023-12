A Colognola incontro sulle manovre anti-soffocamento dei bambini

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Bergamo. Mercoledì 20 dicembre alle 20.45 al Cineteatro, a Bergamo, si terrà l’iniziativa “Verso la disostruzione e oltre”. Questo appuntamento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune, è un evento live studiato e ideato per chi si occupa della gestione di, ma non solo, ponendo l’attenzione su temi di primo soccorso. Si parlerà infatti dell’ostruzione pediatrica e della sua prevenzione, delledi disostruzione e di rianimazione, e di come effettuare una chiamata di emergenza efficace. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di formarsi in questo ambito e poter fare la differenza in caso di emergenza, in attesa dei soccorsi avanzati. E’ dunque un evento dal grande impatto sociale e culturale. Durante l’evento gli istruttori di Salvagente Italia spiegheranno la teoria delle ...