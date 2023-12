A chi è andata meglio nei sorteggi europei

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nella classica cornice di Nyon, ieri pomeriggio sono andati in scena iper le tre coppe europee: Champions League, Europa League e Conference League. L’urna, almeno per la Champions, ha prodotto un turno in generale un po’ scarico ma particolarmente infido per le squadre italiane. Abbiamo quindi fatto il punto sulle squadre che il fato ha scelto per Inter, Napoli, Lazio, Milan e Roma, mettendole in ordine dal confronto più semplice a quello più complesso. Buona lettura. Rennes-Milan di Emanuele Atturo Il Rennes è una delle grandi delusioni della Ligue 1. La stagione finora è stata così deludente che a metà novembre, dopo una sconfitta casalinga contro il Lione, il capitano, Benjamin Bourigeaud, è andato ai microfoni a parlare sull’orlo di una crisi di pianto. «È difficile. Diamo tutto, fatichiamo, ma sono sforzi che non vengono mai ricompensati. Siamo ...