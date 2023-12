A Beautiful il fantasma di Stephanie Forrester

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 19 dicembre 2023)In vista delle feste, gli sceneggiatori americani dihanno pensato di chiedere aiuto ad uno “spirito”. Non quello del Natale, ma di, l’indimenticata matriarca della soap opera. Nelle recenti puntate, è infatti riapparsa a sorpresa l’attrice Susan Flannery per dare nuovamente “vita” al personaggio che ha interpretato per tantissimi anni. La storyline è legata alla malattia che da tempo sta facendo soffrire Eric(John McCook). Negli episodi andati in onda negli scorsi giorni, lo stilista ha infatti subito un netto peggioramento, tant’è che è rimasto in vita grazie all’ausilio dei macchinari. A quel punto, in quanto detentore di una procura legale, Ridge (Thorsten Kaye) si è trovato a fare una scelta difficile: staccare tutto ...