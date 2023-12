1 | 2 | 3 | 4… e “impreparati” a iosa | Corsini | “Voti che tiranneggiano e non valutano l’attività didattica per migliorarla | sono un capriccio dell’adulto”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il dibattito pedagogico sulla scuola e intorno alla scuola, ormai da decenni, è incentrato sull’importanza del voto molto più di quanto non si parli effettivamente della valutazione. È possibile fare a meno deinella valutazione in itinere? È possibile usare la valutazione come mezzo di miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento? Come organizzare l'attivitàusando i riscontri descrittivi al posto dei? Scrive il prof.“Diversamente dalla valutazione diseducativa, che è un processo semplice e sin troppo praticato, la valutazione educativa è una faccenda complessa e metterla in atto non è affatto scontato. Il master, interamente a distanza con alternanza di attività sincrone e asincrone, nasce sulla base dell’emergente richiesta di supporto da parte di chi si confronta con la ...