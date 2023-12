Zaganelli Ismea | ‘Dop economy vale 20 mld su tutto territorio nazionale

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – “I 20 mld di valore all’origine sono distribuiti suil, per il secondo anno consecutivo in crescita su 18 regioni su 20. Il 100% delle province sono coinvolte nel circuito delle DOP, espressione del valore di filiere non delocalizzazioni, che rappresentano un patrimonio collettivo diffuso”. E’ quanto ha affermato Maria ChiaraDgintervenendo alla presentazione del XXI Rapporto-Qualivita che evidenzia come la Dopabbia raggiunto nel 2022 i 20,2 miliardi di valore alla produzione con una crescita del 6,4%. “Incrociando i dati Ig con un altro osservatorio che comecuriamo, – ha aggiunto– rileviamo come il 32% delle 25 mila ...