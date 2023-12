Zaganelli Ismea | ‘Dop economy vale 20 mld su tutto territorio nazionale

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) 'In crescita in 18 regioni su 20. Valore economico ma anche sociale' "I 20 mld di valore all’origine sono distribuiti suil, per il secondo anno consecutivo in crescita su 18 regioni su 20. Il 100% delle province sono coinvolte nel circuito delle DOP, espressione del valore di filiere non delocalizzazioni,