X - Files: Ryan Coogler è ancora al lavoro sul reboot per la Disney

La Disney, che ha dato vita all'idea degli " universi cinematografici, sta sviluppando una nuova versione di X -che sarà prodotta daCoogler, il regista di Black Panther e Creed ", ...

X-Files: Ryan Coogler è ancora coinvolto nello sviluppo della nuova serie | TV BadTaste.it Cinema

X-Files, nuove conferme sul reboot di Ryan Coogler ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

X-Files: Ryan Coogler è ancora al lavoro sul reboot per la Disney

Secondo Bloomberg, Ryan Coogler, regista di Black Panther, sta ancora lavorando alla sua rivisitazione di X-Files, serie cult anni '90. Anche se non si sa molto della serie, il nuovo aggiornamento ...

New X-Files being developed by Disney with Black Panther director

Disney is reported to be in the works of developing a new version of The X-Files, set to be produced by none other than Black Panther and Creed director, Ryan Coogler. The news was most recently ...