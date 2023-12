WWE | Dominik Mysterio si prende gioco di CM Punk sui social

(Di lunedì 18 dicembre 2023)è stato uno dei protagonisti di questo 2023, soprattutto perché è addirittura uno degli atleti che ha combattuto più match in questo anno solare. Inoltre per Dirty Dom sono arrivate sfide di una certa importanza con nomi importanti. CMnella lista Il prossimo avversario di Dom Dom, che tra l’altro è fresco di rinnovo pluriennale con la compagnia, non sarà nient’altri che CMal suo primo match in WWE dopo quasi 10 anni. Il match si terrà il 26 dicembre al Madison Square Garden e in vista di tale eventoha volutorsidel suo prossimo avversario postando un video di uno dei botch diin AEW, si può dire che Dirty Dom di certo non si fa intimidire dai nomi altisonanti. Punch me like this ...

