WWE | Dominik Mysterio rinnova per altri 5 anni!

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’ultimo report di PWInsider conferma ed ufficializza un rinnovo importante in casa WWE.ha infattito il suo contratto con la federazione di Stamford, che secondo il noto sito è stato prolungato per ben 5 anni. Non si sa quando sarebbe scaduto l’accordo precedente, ma questa è sicuramente una bella notizia per il figlio del celebre Rey, ormai sempre più al centro delle storyline di punta grazie, ovviamente, al Judgment Day. Un grosso riconoscimento, dunque, per l’ex NXT North American Champion, che ha debuttato in maniera full time ormai nel lontano 2020, prima in coppia con il padre e successivamente, dopo il tradimento ai suoi danni, ha costruito le sue fortune insieme a Rhea Ripley, Damian Priest e Finn Balor.

