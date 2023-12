(Di lunedì 18 dicembre 2023) Daè possibile presentare domanda per l’di(Adi), la nuova misura prevista dal decreto-legge n. 48/2023, che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e soprattutto un percorso verso l’sociale e lavorativa. La domanda di Adi si puo’ presentare nella sezione dedicata del sito Inps (www.inps.it) utilizzando SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un Patronato. A partire dal 12024 lepotranno essere inoltrate anche attraverso i CAF. Direttamente dal portale Inps oppure con il supporto degli intermediari, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema diSociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo ...

Assegno di inclusione, da oggi 18 dicembre è possibile fare domanda: requisiti

Il pagamento dell'sarà possibile già dalla fine di gennaio. E' il Decreto ministeriale n. ... Misure che rappresentano un passaggio da unpassivo a uno attivo e generativo, che non si ...

Via libera all'assegno di inclusione, le richieste dal 18 dicembre Avvenire

Welfare, assegno di inclusione: da oggi al via le domande. Primi pagamenti da gennaio - Ildenaro.it Il Denaro

Assegno di Inclusione, al via da oggi domande online

Al via oggi la possibilità di presentare domanda per chiedere l’Assegno di inclusione (ADI), a due settimane dall'entrata in vigore (primo gennaio 2024) della ...

Approvato l'emendamento alla manovra che elimina il taglio alle pensioni dei medici, dei maestri e dei dipendenti degli enti locali.

Approvato l'emendamento alla manovra che elimina il taglio alle pensioni dei medici, dei maestri e dei dipendenti degli enti locali.