(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) -per almeno trese si vuole. Un nuovo studio ha dimostrato come serva molto più tempo di quanto si credesse in precedenza - non più un mese, ma tre - perché gli effetti 'dannosi' del consumo dinon siano più 'rintracciabili' ne

L'ottava puntata di Ballando con le stelle ha riservato grandi emozioni e tra le tante sorprese non è mancata la proposta di nozze in studio (ilgiornale)

Niente alcol per almeno tre mesi se si vuole diventare papà. Un nuovo studio ha dimostrato come serva molto più tempo di quanto si credesse in ... (sbircialanotizia)

Vuoi diventare papà Niente alcol 3 mesi prima di concepire

Niente alcol per almeno tre mesi se si vuolepapà. Un nuovo studio ha dimostrato come serva molto più tempo di quanto si credesse in precedenza - non più un mese, ma tre - perché gli effetti 'dannosi' del consumo di alcol non siano più ...

Vuoi diventare papà Niente alcol 3 mesi prima di concepire Adnkronos

A Ballando con le stelle la proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura: “Vuoi diventare mia mo… La Stampa

Vuoi diventare papà Niente alcol 3 mesi prima di concepire

Niente alcol per almeno tre mesi se si vuole diventare papà. Un nuovo studio ha dimostrato come serva molto più tempo di quanto si credesse in precedenza - non più un mese, ma tre - perché gli effetti ...

GenZ: per Natale non vogliamo regali, ma comprensione e attenzioni

con un registro linguistico “ponte”, la vita da adulti e i suoi linguaggi diventando uno storyteller capace di battere i 15 secondi dei social e facilitare la comprensione di un mondo che chiede ai ...