Vucic si tiene stretta la Serbia | il partito Sns al 46%

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nessuna sorpresa sotto il cielo di Belgrado. La coalizione di, con oltre metà dello scrutinio, si attesta al 46% dei voti. Alle politiche del 2022 era al 44,28%. L’opposizione veniva attribuito il 23%. Trionfa quindi ildi governo Sns.è alleato del collega ungherese Victor Orbán ed è attualmente l’unico leader serbo credibile sulla scena internazionale, in grado di gestire le relazioni con il Kosovo e l’equilibrio diplomatico tra Russia e Unione Europea. Lapunt a Bruxelles ma attualmente è indietro rispetto alle vicine Bosnia, Albania e Macedonia del Nord, i cui governi sostengono senza riserve l’integrazione europea. Belgrado è candidata dal 2012. Laè però su posizioni distanti dall’Ue.non ha aderito alle sanzioni contro Mosca per non ...