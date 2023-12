Volley | Final Eight di Nations League a Lodz | il titolo si assegna in Polonia

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lei della2024 dimaschile si disputeranno a(Poloni) dal 27 al 30 giugno. Sarà la Atlas Arena a ospitare gli atti conclusivi della massima competizione internazionale itinerante, a cui parteciperanno i padroni di casa e le sette migliori formazioni della fase preliminare (si snoderà per tre settimane tra maggio e giugno in giro per tutto il mondo). Questi incontri non determineranno il ranking FIVB in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che chiuderà proprio alla vigilia di questo appuntamento. Lasi presenterà per difendere il, conquistato la scorsa estate di fronte al proprio pubblico di Danzica, preludio della vittoria agli Europei nellae disputata contro l’Italia. Proprio il Bel ...