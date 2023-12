Volley femminile | le migliori italiane della 12° giornata di A1 Cambi fa sudare Conegliano | si rivede Sylla

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) LE12ªDI SERIE A1 EKATERINA ANTROPOVA: Mette a segno 29 punti pesanti al termine di una serata non facile per Scandicci. Chiude con un buon 49% in attacco dove viene chiamata in causa molto spesso, 2 muri e 3 ace SARA BONIFACIO: Super prestazione sul campo di Bergamo per la centrale di Novara che ottiene 13 punti in tre set, con il 75% in attacco, 3 muri e un ace. BEATRICE GARDINI: Non è la sua miglior prestazione in ricezione ma si rifà ampiamente in attacco chiudendo con 11 punti, molti dei quali pesanti nella vittoria di Vallefoglia con Casalmaggiore, il 57% di positività e un ace. MYRIAM: La vittoria di Milano a Firenze porta anche la sua firma. Chiude il match con 11 punti all’attivo, il 435 in attacco, il 41% in ricezione, 3 muri e 2 ace. Gara da ...